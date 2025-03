L’Ucraina e le Terre Rare che non ci sono

di Giuliano Velotto Romano

Se nel Marzo 2022 aveste chiesto ad un politico quale sarebbe stato il tema centrale dei negoziati di pace sull’Ucraina nel 2025, in pochi avrebbero citato la curiosa Geologia del paese. L’Ucraina è una regione con profondi legami storici con tale disciplina e con l’estrazione mineraria. Può sembrare un esercizio puramente accademico, ma le recenti dichiarazioni del presidente Trump a proposito delle Terre Rare, l’hanno riportato in primo piano questa tematica.

Ma cosa sono, dove sono e soprattutto ci sono in Ucraina?

Ignorando l’approssimazione che la politica fa a proposito dei temi scientifici, di cosa parliamo quando usiamo il termine “Terre Rare”? Si intende una serie di 17 elementi (relativamente abbondanti nella crosta terrestre) con proprietà uniche che li rendono vitali nelle filiere dell’alta tecnologia. Hardware, fibre ottiche e batterie, così importanti per la transizione energetica voluta dall’Unione Europea, dipendono da queste risorse. Ad oggi il mercato dell’estrazione delle Terre Rare avviene per circa il 70% in territorio cinese e quindi, per gli Stati Uniti o per l’UE, mettere le mani su un mercato estrattivo alternativo alla Cina, è una strada legittima.

Eppure, per assurdo, le Terre Rare sono una risorsa del tutto assente in Ucraina.

Quello a cui il presidente Trump fa riferimento, sono in realtà i “minerali critici”, una galassia di 34 minerali e di cui il territorio ucraino ne possiede il 5% delle riserve mondiali. Queste risorse sono minerali come il titanio, importante per costruzione di aerei e centrali elettriche o il litio, fondamentale per le batterie e di cui in Ucraina troviamo 1/3 di tutti i giacimenti europei. Secondo l’IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) in Ucraina ci sono 2,6 miliardi di tonnellate di riserve, di cui solo il 15% viene sfruttato. E’ questo fa gola.

L’Ucraina è anche il primo esportatore europeo d’Uranio, risorsa che sarà fondamentale anche per l’Italia se il disegno di legge, su cui deve intervenire il Parlamento per il ritorno del nucleare, dovesse essere approvato.

Tutti questi minerali e metalli si trovano in quello che viene definito “scudo ucraino”, un’enorme basamento cristallino formato delle rocce più antiche d’Europa (3.8 miliardi di anni, la Terra ne ha “solo” 4.6 miliardi di anni!) che rende l’Ucraina curiosa dal punto di vista geologico poichè rocce così antiche, semplicemente non si trovano più sulla Terra. Lo scudo va da Kyiv al Donbass. Ed è in quest’ultima regione che si concentrano gran parte delle attività minerarie. Ad oggi, Marzo 2025, la Russia controlla il 42% delle miniere di minerali critici, 63% di quelle di carbone e il 20% dei pozzi di gas naturale (carbone e gas particolarmente abbondanti nell’Est Ucraino). Questi numeri chiariscono in parte il motivo per il quale il governo di Kyiv è restio al negoziare sul controllo dei territori del Donbass. Il futuro politico ed economico del Paese passa inevitabilmente per il controllo di queste regioni: cederle significherebbe perdere una fetta significativa delle industrie estrattive del Paese, i cui introiti, di cui godeva fino al 2014, serviranno alla sua ricostruzione postbellica e a garantirne un futuro economico stabile.