L’Ucraina ha un problema che in Italia conosciamo bene

di Giuliano Velotto Romano

Il 27 marzo 1992 con la legge 257/92 l’Italia vietò l’utilizzo dell’amianto e la produzione di manufatti contenenti amianto, lasciandosi alle spalle un pezzo di storia industriale che ancora oggi miete vittime.

In Ucraina, l’uso estensivo dell’amianto deriva da un retaggio del suo passato sovietico ed ha lasciato un segno indelebile sul suo ambiente complice un divieto arrivato solo nel 2017. Quest’eredità si è ulteriormente aggravata a seguito della diffusa distruzione di edifici dovuta al conflitto in corso.

L’amianto, un gruppo di minerali a base di silicio presenti in natura, era una volta celebrato per le sue proprietà di rinforzo e isolamento. I suoi cristalli simili a lunghe fibre, si rompono facilmente mantenendo un’elevata resistenza alla trazione, rendendolo un materiale ideale per le costruzioni edili. Questi minerali detti asbestiformi, sono considerati dall’OMS come cancerogeni di Categoria A1, ovvero sostanze che causano sicuramente l’insorgenza di tumore (in questo caso all’apparato respiratorio). L’Ucraina, durante il periodo sotto l’Unione Sovietica, era un importante produttore e consumatore di amianto.

Di per sè l’amianto utilizzato nell’edilizia è relativamente innocuo in quanto, nel momento in cui è incapsulato all’interno di mura, non ha la possibilità di disperdersi nell’ambiente e venire inalato. Si stima che fino al 60% dei tetti in Ucraina contenga ancora ardesia rinforzata con amianto. Sebbene non ci siano registri chiari del tipo esatto, del volume e della distribuzione, non c’è dubbio che la contaminazione da amianto sia diffusa in tutto il Paese. La ditta “Miyamoto”, in uno studio effettuato raccogliendo campioni in zone residenziali e rifugi della città di Kharkiv, ha riscontrato che l’amianto componeva dall’1.5% al 7.5% del peso dei campioni raccolti sul campo.

Questo dato evidenzia la diffusione capillare di questi minerali e lascia presagire l’estensione della contaminazione in zone direttamente colpite dagli scontri.

Anche la Turchia devastata dal terremoto del 2023, si trovò ad affrontare una situazione simile, con un’ampia dispersione nell’ambiente di fibre asbestiformi anche a causa della rimozione frettolosa delle macerie. Tuttavia, l’Ucraina affronta la sfida aggiuntiva del conflitto in corso, che complica le bonifiche e rende difficile l’ispezione da parte degli ispettori del ministero ucraino per la Protezione ambiente e le Risorse naturali, che in zone vicine al fronte, non possono raccogliere campioni ed effettuare analisi.

La contaminazione da amianto risultante dal conflitto presenta un significativo rischio per la salute a lungo termine che deve essere affrontato insieme alle immediate necessità di ricostruzione. Sebbene l’Ucraina abbia compiuto passi significativi nel vietare l’amianto e implementare cambiamenti normativi, i danni persisteranno a lungo. Affrontare questo problema richiederà un approccio che includa la gestione sicura delle macerie contaminate da amianto, campagne di sensibilizzazione pubblica e supporto internazionale.