L’Ucraina vince l’Eurovision Song Contest. Per la Kalush Orchestra in campo anche Zelensky

L’Ucraina ha vinto l’Eurovision Song Contest. La Kalush Orchestra, che era in gara con Stefania, ha trionfato all’Eurovision con 631 voti, 192 ricevuti dalle giurie dei diversi paesi e ben 439 tramite il televoto. Al secondo posto il Regno Unito. Nelle ore precedenti alla finale, anche il presidente Zelensky aveva invitato a votare per la Kalush Orchestra. “L’anno prossimo l’Ucraina ospitera’ l’Eurovision per la terza volta nella storia. Faremo tutto il possibile affinche’ possa essere Mariupol la citta’ ospitante”, scrive sul suo canale Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo la vittoria dei Kalush a Torino.