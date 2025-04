L’UDI rivoluziona la danza in Italia

A Pomezia primo Think Thank nazionale

Roma, 31 mar. – L’UDI (Unione Danza Italia) segna una svolta per il futuro della danza nel nostro Paese con un evento senza precedenti. Presso l’Hotel Selene di Pomezia si è tenuto il primo Think Tank nazionale dedicato al rilancio e alla trasformazione del settore. L’iniziativa ha riunito istituzioni, maestri, atleti, genitori e rappresentanti della società civile, tutti accomunati dall’obiettivo di ridefinire il ruolo della danza in Italia. A presentare l’evento è stata una madrina d’eccezione, l’attrice e conduttrice televisiva Emanuela Tittocchia, da sempre in prima linea in iniziative a forte impatto sociale.Tra le personalità di spicco presenti, il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonio Aurigemma, la Senatrice Cinzia Pellegrino, l’Onorevole Enzo Amich e Carlo Eufemi, dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, guidato dal Ministro Giuseppe Valditara.