Ludovica Martino e Giacomo Giorgio nell’Italia del Carosello

Su Rai 1 il 30 novembre il film tv “Carosello in love” di Bonvicini

Roma, 26 nov. (askanews) – L’Italia degli anni ’50 e’60 rivive nel film tv “Carosello in love” interpretato da Ludovica Martino e Giacomo Giorgio, su Rai 1 il 30 novembre in prima serata. Siamo nel 1957 e in Rai si sperimenta questa nuova forma di intrattenimento legata ad un messaggio pubblicitario. La protagonista del film diretto da Jacopo Bonvicini è una ragazza volitiva e acuta, che si affaccia al mondo della tv e cerca un proprio ruolo in quell’universo maschile dove incontra un regista con grandi aspirazioni cinematografiche. Ludovica Martino ha spiegato: “Mi è piaciuto il fatto che fosse molto rivoluzionaria per il tempo e che combattesse per i suoi diritti, andasse persino contro la sua famiglia per potersi affermare e per poter trovare un posto felice per lei, per se stessa, nel mondo”.E se si chiede ai due giovani attori cosa invidino ai ragazzi di quell’Italia che non c’è più Martino risponde: “Sì, c’è della nostalgia a guardare quei film del passato, a guardare anche il nostro Carosello, sembravano degli anni veramente molto belli”, mentre Giorgio dice: “Io invidio molto la possibilità di fare tutto sbagliato e comunque sia essere romantici e felici”.