Ludovico Mitilini nuovo capo della Polizia stradale di Caserta

Il vice questore aggiunto della Polizia di Stato Ludovico Mitilini si è insediato come nuovo comandante della sezione Polizia stradale di Caserta. Subentra a Renato Alfano, destinato alla Questura di Salerno quale dirigente dell’Ufficio personale. Mitilini, con esperienze nella Polizia di Stato a Firenze e Napoli, dopo il periodo formativo presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma per l’ingresso nella carriera dei Funzionari, ha iniziato un lungo percorso nella Specialità della Polizia Stradale come dirigente del Centro operativo autostradale di Lamezia Terme e, successivamente, presso la Sezione Polizia Stradale di Caserta. Il Questore di Caserta, dott. Antonino Messineo, ha incontrato questa mattina il nuovo comandante, augurandogli una proficua attività professionale nel nuovo incarico.