Ludovico Einaudi pubblica oggi (8 maggio) una speciale raccolta di 12 tracce, “12 Songs From Home”, disponibile solo in formato digitale su Decca Records e che presenta la copertina disegnata dal compositore stesso. Registrata a casa sul suo pianoforte verticale durante il lockdown, questa pubblicazione arriva dopo una serie di live streams che sono stati visti da migliaia di persone sulla sua pagina Instagram.

Einaudi afferma: “Ho registrato 12 Song From Home tra marzo ed aprile 2020. A marzo ho cominciato a suonare regolarmente sui miei canali social dei concerti. Accendere il telefono per connettermi con il resto mondo per 30-40 minuti e’ stata un’alternativa intima al tour primaverile che purtroppo ho dovuto rimandare. Questo album rappresenta un ricordo di questi concerti a casa, il mio ricordo di questo periodo, di un’atmosfera strana e nuova che difficilmente dimenticheremo”.

(ITALPRESS).

L’articolo Ludovido Einaudi, arriva “12 Songs From Home” proviene da Italpress.