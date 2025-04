L’Ue propone una lista di “paesi sicuri” per chi chiede asilo

Kosovo, Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco e Tunisia

Bruxelles, 16 apr. (askanews) – La Commissione europea ha proposto una prima lista di paesi considerati “sicuri” per i migranti richiedenti asilo nell’Ue, come prevede il “Patto” su immigrazione e asilo adottato lo scorso anno che entrerà in vigore nel giugno 2026. Lo scopo è consentire agli Stati membri di trattare le domande d’asilo dei migranti in modo più rapido, con una una “procedura accelerata” o “di frontiera”, quando il Paese di provenienza dei richiedenti è considerato “sicuro”.La Commissione ha proposto di inserire nella lista Kosovo, Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco e Tunisia. La lista, una volta approvata dai co-legislatori (Parlamento europeo e Consiglio Ue) diventerà obbligatoria per tutti gli Stati membri, che tuttavia potranno continuare a mantenere e applicare delle proprie liste nazionali, con altri paesi d’origine “sicuri”. Se un paese d’origine sicuro viene sospeso o rimosso dalla lista Ue, gli elenchi nazionali potranno continuare a includerlo se la Commissione non si opporrà (entro due anni).La lista è “dinamica” ha spiegato il portavoce della Commissione europea per la Giustizia e gli Affari interni, Markus Lammert: “Ciò significa – ha sottolineato – che può essere ampliata o rivista nel tempo”.