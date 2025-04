Lufthansa migliora conti I trim, perdita operativa scende a 722 mln

Roma, 29 apr. (askanews) – Lufthansa migliora i conti nei primi tre mesi dell’anno, con la perdita operativa che scede da 849 milioni a 722 milioni di euro. Bene i ricavi che aumentano del 10% a 8,1 miliardi di euro.

Sale invece la perdita netta che passa da 734 milioni a 885 milioni di euro. I costi unitari, escluse le spese per carburante ed emissioni, sono aumentati del 3,1% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente a causa di aumenti generali. I principali fattori di costo sono stati gli aumenti tariffari presso i partner di sistema, come il controllo del traffico aereo (+19%) e gli aeroporti, nonché l’elevato aumento dei costi per i servizi di manutenzione.

Inoltre, spiega la compagnia, la stagione turistica pasquale, solitamente molto favorevole, nel 2024 si è conclusa nel primo trimestre e ha avuto un impatto sull’andamento degli utili. Senza questa stagionalità, le compagnie aeree passeggeri avrebbero migliorato significativamente i propri utili rispetto all’anno precedente.