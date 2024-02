Luigi Barbati rieletto presidente provinciale dell’Unpli (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia)

Luigi Barbati è stato rieletto Presidente dell’UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia) della Provincia di Napoli, all’Hotel dei Gigli a Nola si è tenuta l’assemblea elettiva che ha rinnovato anche gli organi direttivi. I consiglieri elett sono Luigi Coppola, Luca Coppola, Angelo Spezia, Claudio Napolitano, Luigi De Martino, Valentina Sarnataro, Roberta Simonetti, Renato Palmieri.

“La Provincia di Napoli è straordinariamente ricca di testimonianze storiche, archeologiche e paesaggistiche, ha sottolineato Luigi Barbati. Le Pro Loco hanno il dovere morale di assumere la custodia per promuoverne la conservazione e favorire la conoscenza, anche oltre i confini regionali. Di qui l’obiettivo di instaurare una stretta collaborazione con la Cittå metropolitana di Napoli, che conduca alla sottoscrizione di un documento che valorizzi il ruolo delle Pro Loco nella promozione del turismo, supportandole anche sotto il profilo economico”. Per il Presidente dell’UNPLI provinciale di Napoli “l’obiettivo che si intende perseguire nel mandato 2024-2028 è quello di offrire a tutte le Pro Loco della Provincia di Napoli l’opportunità di partecipare a eventi che rappresentino una vetrina per i rispettivi territori”.

Il Presidente Nazionale UNPLI Antonino La Spina nell’augurare buon lavoro al rieletto Presidente Barbati ha ricordato “il ruolo fondamentale delle Pro Loco nella valorizzazione del nostro patrimonio culturale così come in quello della promozione dei territori, del patrimonio ambientale, il contributo delle nostre associazioni è significativo”

All’incontro programmatico sulle dinamiche e prospettive future del mondo Pro Loco, hanno partecipato la Vice Presidente del Consiglio Regionale della Campania Valeria Ciarambino, i Consiglieri regionali della Campania Giovanni Mensorio e Carmine Mocerino, i consiglieri della Città Metropolitana di Napoli Domenico Esposito Alaia e Vincenzo Cirillo, il Direttore Generale dell’Agenzia regionale per la promozione del Turismo della Campania Luigi Raia, il Presidente Regionale UNPLI Campania Antonio Lucido, i Sindaci della provincia di Napoli con sedi Pro Loco.