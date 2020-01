Luigi Barone consigliere della Ficei con delega a Sud e Zes

Il presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento, Luigi Barone, è stato nominato consigliere delegato della Ficei (Federazione Italiana Consorzi ed Enti Industrializzazione) per le “Politiche per il Sud, con particolare riferimento alle Zone Economiche Speciali, e alla Sicurezza nelle Aree Industriali”. “Ringrazio il presidente Ferroni e l’intera Giunta Esecutiva per la fiducia accordatami”, afferma il presidente dell’Asi sannita Luigi Barone. “Le Zes e la sicurezza sono due argomenti strategici per tutti i Consorzi Industriali. Da lunedì mi attiverò per una interlocuzione con il Governo nazionale e con le Regioni al fine di condividere con la Ficei e con i Consorzi un percorso utile al territorio e allo sviluppo industriale”, ha proseguito Barone che conclude: “Il primo atto sarà quello di chiedere un incontro al ministro per il Sud Provenzano per un confronto sul futuro delle Zes”.