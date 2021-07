Luigi Carfora alla guida di Confimi Industria in Campania

di Nicola Rivieccio

Sarà il presidente del Consorzio Suggestioni Campane Promotion, Luigi Carfora a guidare in Campania Confimi Industria, la Confederazione delle pmi manifatturiere italiane presieduta in sede nazionale da Paolo Agnelli.

E’ quanto è emerso dai lavori del Consiglio Direttivo nazionale di Confimi tenutosi a Roma, nel corso del quale è stata sancita la nascita di tre nuove realtà territoriali: Campania, Sicilia e Friuli Venezia Tm.

“Il nostro ingresso in Confimi Industria – ha dichiarato Luigi Carfora – rappresenta un’importante possibilità per superare il divario oggi esistente tra economia reale e potere decisionale, ossia tra istituzioni e Pmi per favorire lo sviluppo e la crescita inclusiva e condivisa insieme alla più spinta affermazione e credibilità imprenditoriale delle aziende campane in Italia e all’estero. Ringrazio il Presidente Nazionale di Confimi, Paolo Agnelli”.