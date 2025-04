Luigi Carrino nominato “Ambassador di Napoli” dal Convention Bureau

Luigi Carrino, presidente del Dac – Distretto Aerospaziale della Campania, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Ambassador di Napoli, conferito dal Convention Bureau Napoli.

Nella motivazione del premio si legge: “Grazie al suo continuo coinvolgimento in associazioni scientifiche internazionali, e al suo significativo contributo culturale e scientifico alla crescita del nostro territorio, sarebbe per noi un grande piacere e onore annoverarla tra i nostri Ambassador di Napoli”.

Il titolo fa parte del Programma “Ambassadors” promosso dal Convention Bureau con l’obiettivo di valorizzare le figure di spicco della comunità accademica, scientifica, professionale e istituzionale locale. Gli Ambassadors sono protagonisti della promozione della città come destinazione privilegiata per eventi e congressi internazionali, generando visibilità globale e ricadute economiche significative sul territorio.

Attraverso il coinvolgimento attivo di questi intellectual leaders, il programma punta a consolidare Napoli come “destinazione del sapere” e sede ideale per ospitare appuntamenti di rilievo mondiale. Il riconoscimento ricevuto da Carrino si inserisce in questa strategia, riconoscendo il ruolo cruciale che il presidente del DAC riveste nel promuovere l’eccellenza aerospaziale campana e nell’attrarre nuove opportunità di sviluppo e networking internazionale.