Luigi Carrino nominato Presidente del Comitato OMRI di Caserta e provincia

Il Professor Luigi Carrino, Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, è stato nominato Presidente del Comitato Provinciale OMRI per Caserta e provincia, nell’ambito della Fondazione Ordine degli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana.

La nomina rappresenta un importante riconoscimento per l’eccezionale percorso scientifico, istituzionale e civico del Prof. Carrino, da sempre impegnato nella promozione dei valori costituzionali, nella diffusione della cultura scientifica e nello sviluppo dell’innovazione al servizio del Paese.

Professore Ordinario (a.r.) di Tecnologie dei Materiali Aerospaziali presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, è autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche, tre volumi specialistici e più di 200 articoli di divulgazione. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nazionali, tra cui il Premio Dorso 2022 per l’Imprenditoria, il Premio Euromediterraneo, il Premio Sebetia Ter e il recente Premio Napoli Ambassador.

Nel settore aerospaziale, Carrino ricopre incarichi strategici: è Presidente del Consiglio di Amministrazione del Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania, Vicepresidente della Fondazione Campania Aerospace Academy e Coordinatore nazionale del Comitato dei Distretti Aerospaziali (CTNA). Partecipa inoltre a diversi organismi tecnici e consultivi di rilievo a livello regionale, nazionale e internazionale.

Nel suo nuovo incarico alla guida del Comitato OMRI di Caserta, Carrino si propone di valorizzare l’onorificenza conferita ai cittadini insigniti e di promuovere iniziative civiche, culturali e sociali, in stretto raccordo con le istituzioni e con il tessuto vitale del territorio.

“È con grande soddisfazione che desidero rivolgere i più sentiti auguri di buon lavoro al Prof. Luigi Carrino, Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per la sua nomina a Presidente del Comitato Provinciale di Caserta della Fondazione Insigniti OMRI – ha dichiarato il Prefetto Francesco Tagliente, Presidente nazionale della Fondazione OMRI – La sua straordinaria esperienza accademica, scientifica e istituzionale, unita a una profonda sensibilità civica, rappresenta un valore aggiunto per tutta la nostra Fondazione. Sono certo che, grazie alla sua guida, il Comitato di Caserta saprà promuovere con rinnovato slancio i valori fondanti della Repubblica, dando voce alle migliori energie del territorio e rafforzando il nostro impegno per la diffusione della cultura del merito, della memoria e della partecipazione attiva.”

Luigi Carrino ha così commentato la nomina: “Ricevere la presidenza del Comitato Caserta e provincia della Fondazione OMRI è un grande onore, ma anche una responsabilità. È nostro dovere mettere l’onorificenza ricevuta al servizio del Paese, della cultura del merito e dei principi repubblicani. In questo nuovo ruolo, lavorerò affinché il Comitato Caserta diventi un punto di riferimento per il territorio, capace di connettere memoria, competenze e futuro.”