Luigi Conte eletto presidente dell’Anasf (Consulenti finanziari)

Luigi Conte è eletto all’unanimità nuovo presidente dell’Anasf, l’Associazione nazionale consulenti finanziari. La nomina è avvenuta durante l’XI congresso nazionale Anasf, il primo nella storia dell’associazione svolto in modalità online a seguito delle disposizioni derivanti dall’emergenza coronavirus. Conte è dal 2008 senior private banker in Finecobank. In Anasf dal 1999, è stato componente il comitato regionale Campania dal 2002 al 2011. In commissione nazionale sull’Evoluzione della professione dal 2006, è stato eletto in consiglio nazionale la prima volta nel 2006 e per il secondo mandato nel 2015. Dal 2015 è componente il comitato territoriale della Lombardia e nel 2016 è diventato vicepresidente vicario di Anasf.