Consulenti finanziari, Luigi Conte rieletto presidente dell’Anasf

Il XII Congresso nazionale di Anasf, l’associazione nazionale dei consulenti finanziari, si è concluso oggi con la conferma alla presidenza, per i secondo mandato, do Luigi Conte. A eleggerelo è stato il nuovo Consiglio Nazionale, di cui fanno parte: Attilio Ariano, Drago Biafore, Andrea Bonadei, Teresa Calabrese, Franco Colombo, Luigi Conte, Libero Del Pretaro, Marco Deroma, Paola Di Pietro, Nicola Florentino, Alma Foti, Gabriele Frigerio, Giuseppe Gambacorta, Luca Ghidini, Giuseppe Giannetto, Silvio Iacomino, Mario Martino, Giuliana Rapetta, Daniela Repele, Paola Riccioli, Ferruccio Riva, Paolo Rossi, Daniele Sardellitti, Andrea Seno e Elisabetta Trombatore.

“I lavori congressuali – si legge in una nota – hanno definito gli indirizzi che l’Associazione dovrà seguire nel prossimo quadriennio. Nel dettaglio, sono state approvate in tutto 38 mozioni, votate con un’ampia maggioranza dei Delegati al Congresso e proposte dalle seguenti Commissioni:

1. Statuto, Regolamento Generale e Codice Etico

2. Evoluzione della professione, estero e tutele

3. Educazione finanziaria

4. Formazione professionale e Rapporti con l’Università

5. Marketing, Sviluppo associativo e Decentramento”

“Governare l’Associazione – ha commentato Conte – significa governare in maniera trasparente e diretta gli interessi della categoria, che ogni giorno in forma laboriosa e concreta si muove per cambiare le cose e migliorare il Paese”. “Questo Consiglio nazionale . ha aggiunto . vede più di un giovane e molte donne in rappresentanza di migliaia di elettori, consiglieri che oggi hanno il diritto dovere di portare le loro istanze nei contesti adeguati a concretizzarle. È e sarà un Consiglio Nazionale che potrà ripercorrere quanto di positivo fatto sino ad oggi e determinare un passaggio strategico e fondamentale perché dovremo affrontare sfide anche al di là dei confini nazionali”.