Luigi Corradi nominato ceo e dg di Titagarh Firema

L’ingegnere Luigi Corradi è il nuovo direttore generale e chief executive officer (ceo) di Titagarh Firema SpA, con sede e stabilimento principale a Caserta ed impianti a Tito Scalo (Potenza), società interamente controllata da Titagarh Wagons Limited, il principale produttore indiano di materiale ferroviario a capitale interamente privato.

Laureato all’Università di Genova, MBA alla Bocconi, 53 anni, Corradi approda in Titagarh Firema da Bombardier Transportation Italy, dove negli ultimi sei anni ha ricoperto l’incarico di Presidente e Amministratore Delegato. Corradi ha iniziato la sua carriera in Ansaldo Energia e ABB DaimlerBenz Transportation ADTranz, imprese nelle quali ha ricoperto incarichi di responsabilità in Italia e all’estero.

“Il mio obiettivo è di valorizzare le sinergie del Gruppo per rispondere alle esigenze dei mercati italiani, indiani e mondiali attraverso l’eccellente piattaforma produttiva di Titagarh, distinguendoci per affidabilità e qualità”, ha dichiarato Luigi Corradi. “Lavoriamo affinché Titagarh Firema possa essere il partner industriale di riferimento in Italia e nel mondo per la produzione di carrozze e propulsori per il trasporto passeggeri”, ha concluso Corradi.