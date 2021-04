Luigi Di Gennaro coordinatore della Confedercontribuenti Lombardia

Coordinerà la Confedercontribuenti regionale della Lombardia. Si chiama Luigi Di Gennaro, 47 anni, ed è un avvocato penalista cassazionista, esperto di usura bancaria e anatocismo, oltre che esperto di reati societari e tributari. Nato a Napoli, l’avvocato Di Gennaro vive e lavora da tantissimi a Milano, dove esercita con passione dedizione la propria professione forense, convinto che i contribuenti -cittadini e imprese che siano- abbiano diritto a difendersi in particolar modo da una “pressione fiscale che è deprecabile, a volte quasi spietata, che non lascia margini di ripresa a chi intende mettersi in regola con lo Stato, senza però dover soccombere. Per molti dei miei clienti che si rivolgono a me da tutta Italia –sostiene l’avvocato Di Gennaro-, lo Stato è visto come un socio al cinquanta per cento, senza che questo cinquanta per cento sia completamente corrisposto e che nonostante ciò fa il forte con i deboli e il debole con i forti”.