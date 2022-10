“Luigi Einaudi scrittore di banca e borsa”, presentazione martedì 11 a Napoli nell’Istituto fondato da Croce

Martedì 11 ottobre, nella sede dell’Istituto italiano per gli studi storici (Palazzo Filomarino, via Benedetto Croce 12, Napoli) si presenta l’opera in tre volumi Luigi Einaudi scrittore di banca e borsa, di Sebastiano Nerozzi (Università Cattolica del Sacro Cuore) e Carlo Cristiano (Università di Pisa), edita nella collana “Istituto Luigi Einaudi” da Abi Servizi-Bancaria Editrice. Intervengono: Natalino Irti, Presidente dell’Istituto italiano per gli studi storici; Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli; Maurizio Sella, Presidente della Fondazione Istituto Luigi Einaudi; Antonio Patuelli, Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana; Francesco Dandolo, Università degli Studi di Napoli Federico II. Saranno presenti gli autori.

Luigi Einaudi è stato uno dei più autorevoli economisti italiani di ogni tempo, conosciuto e celebrato nella letteratura internazionale come uno dei padri della moderna scienza delle finanze. Ben oltre questa sua area di specializzazione, Einaudi si presenta come uno studioso a tutto tondo, sospinto da curiosità intellettuale e passione civile a illuminare con vivacità e competenza le più diverse tematiche economiche: dal commercio internazionale all’emigrazione, dall’economia agraria a quella industriale, dalla storia economica alla storia del pensiero economico, dagli intermediari bancari ai mercati borsistici, alle dinamiche monetarie e finanziarie nazionali e internazionali.