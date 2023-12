Luigi Ferraris presidente per l’Europa dell’International Union of Railways

L’amministratore delegato del Gruppo FS Italiane, Luigi Ferraris, è nominato nuovo presidente della Regione Europa, per il periodo 2024-2025, dall’Assemblea Regionale Uic Europa. L’Uic (International Union of Railways) è l’organizzazione internazionale che riunisce le ferrovie e i principali stakeholder ferroviari di tutto il mondo.

Ferraris subentra a Martin Frobisher di Network Rail. La nomina arriva in seguito alla proposta del Comitato nella riunione di settembre 2023.