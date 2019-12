Luigi Fiorentino confermato presidente del Centro Guido Dorso di Avellino

Luigi Fiorentino e Nunzio Cignarella sono stati riconfermati nella carica, rispettivamente, di presidente e di vice presidente del Centro Dorso, eletti all’unanimità dal cda appena rinnovato. Nato a Paternopoli, già vice presidente del Centro Dorso dal 2015 e presidente dal 24 febbraio 2017, Fiorentino ha alle spalle una lunga carriera ai vertici dell’amministrazione pubblica. È stato vice segretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, capo di Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e dei Ministri dell’istruzione dal 2007 al 2014; dal 2007 al 2011 è stato segretario generale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Attualmente è capo di Gabinetto del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Ha scritto in materia di diritto amministrativo, collabora con riviste specializzate, docente in diverse Università, ha curato per il Centro Dorso il volume Idee per lo sviluppo dell’Irpinia.