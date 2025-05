Luigi Nicolais cittadino benemerito di Ercolano. Buonajuto: Esempio di impegno civile e scientifico

Si è svolta questa mattina, martedì 20 maggio, presso l’Aula Consiliare del Comune di Ercolano, la cerimonia di conferimento della Cittadinanza Benemerita al Professor Luigi Nicolais, accademico di fama internazionale, già Ministro per le Riforme e Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

La benemerenza è stata conferita su proposta del sindaco Ciro Buonajuto, approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale, come riconoscimento per l’alto valore scientifico, culturale e istituzionale della figura del professor Nicolais, e per il profondo legame umano con la comunità di Ercolano.

Alla cerimonia hanno preso parte le autorità civili e militari, oltre a rappresentanti del mondo accademico e culturale. Presenti anche il già sindaco di Ercolano Nino Simeone e l’onorevole Aldo Cennamo, a testimonianza dell’affetto e della stima che circondano il professore. “Luigi Nicolais è un simbolo dell’eccellenza del Sud, un uomo delle istituzioni che ha saputo coniugare rigore scientifico e impegno civile – ha dichiarato il sindaco Ciro Buonajuto durante la cerimonia –. Con questa onorificenza, Ercolano dice grazie a un figlio illustre della nostra terra, che ha portato alto il nome della ricerca e della cultura italiana nel mondo, senza mai dimenticare le proprie radici. Un esempio per i giovani, un modello di cittadinanza attiva e consapevole che deve ispirare le future generazioni”.