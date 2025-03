Luigi Nicolais nominato dal Mur: rappresenterà l’Italia nel Consiglio europeo per l’innovazione

Luigi Nicolais, presidente e cofondatore di Materias, incubatore di startup basate su materiali innovativi, rappresenterà l’Italia all’interno degli organismi “European Innovation Council (EIC)” e “European Innovation ecosystems (EIE)” del Comitato di Programma di Horizon Europe. A nominarlo “in considerazione della sua esperienza professionale” è stato il ministero dell’Università e della Ricerca guidato da Anna Maria Bernini.

“Ringrazio la ministra per la fiducia che mi dimostra – commenta Nicolais -. Si tratta di un incarico molto delicato all’interno di organismi europei che promuovono l’innovazione e la trasformazione tecnologica con ricadute importanti per l’intero sistema Paese. L’innovazione è un asset essenziale per la crescita economica nel lungo periodo e rappresenta un fattore chiave per affrontare le grandi sfide con cui la società dovrà confrontarsi nel prossimo futuro. Sono onorato di poter mettere la mia esperienza al servizio di queste sfide”.

Napoletano, classe 1942, ingegnere chimico, professore ordinario di “Tecnologie dei Polimeri” all’Università “Federico II”, autore di oltre 350 pubblicazioni scientifiche, Nicolais è stato fondatore e Direttore dell’Istituto per la Tecnologia dei materiali compositi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione, nonché assessore dell’Università, della Ricerca Scientifica e dell’Innovazione Tecnologica e Nuova Economia alla Regione Campania.

Già presidente e fondatore dell’IMAST (distretto tecnologico sull’ingegneria dei materiali polimerici e strutture), Nicolais è stato anche alla guida del Campania Digital Innovation Hub, di Città della Scienza e dell’ARTI (agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione della Puglia).

È un componente del “Gruppo 2003”, consesso di ricercatori italiani che, lavorando in Italia, sono inseriti nella classifica, compilata dall’ISI (Institute for Scientific Information) di Filadelfia, che raccoglie gli scienziati più citati nel mondo. È stato professore anche presso l’University of Washington e all’University of Connecticut di Storrs.

Il Consiglio europeo per l’innovazione (EIC), all’interno del quale Nicolais rappresenterà l’Italia, è il programma più importante dell’Europa per identificare, sviluppare e ampliare tecnologie e innovazioni rivoluzionarie durante l’intero ciclo di vita, dalla ricerca iniziale al trasferimento tecnologico al finanziamento e allo sviluppo di start-up e PMI. È stato lanciato nell’ambito del programma Horizon dell’UE nel marzo 2021.

Gli European Innovation ecosystems (EIE) agiscono in modo complementare e in sinergia con l’EIC, l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e altri programmi di finanziamento dell’UE, per migliorare l’ecosistema complessivo dell’innovazione in Europa, stimolando la cooperazione tra gli attori nazionali, regionali e locali.