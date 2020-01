“Luigi non dimetterti”, l’affetto per Di Maio sui social

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – Affetto per Luigi Di Maio sui social. di restare alla guida del MoVimento 5 Stelle. “Mi auguro che non ci darai un colpo al cuore presentando le tue dimissioni da capo politico… in questo momento così difficile nessuno sarà in grado di sostituirti”, le parole di Chiara S. che riprendono il mood generale di vicinanza e affetto nei confronti di Di Maio in seguito alla sua decisione di lasciare la carica di capo politico del MoVimento.

Sono migliaia i messaggi che si susseguono sotto l’ultimo post apparso sulla pagina Facebook: “Mi auguro che tu non voglia informarci delle tue dimissioni. Spero che sia una voce infondata. Ormai rappresenti per tanti di noi onesti un baluardo. Scusami per il tu, ma a me guardando il tuo viso schietto e sincero, mi viene di dire Figlio”, da Raffaella C. “Sarò con te e tu non devi mollare abbiamo un sogno nel cuore l’Italia torna a volare”, scrive Angelo V.

“Luigi sei importante ed efficiente, noi siamo con te… non devi cedere a tutti gli attacchi che ti fanno… loro non possono né debbono vincere… resta al tuo posto noi e siamo tanti ti apprezziamo molto”, da Andina O. C’è attesa per il discorso di Di Maio che parlerà oggi alle 17 in occasione della presentazione dei Facilitatori regionali al Tempio di Adriano.