“Luigi non lo fare”, l’appello della deputata M5S

Roma 22 gen (Adnkronos) – “, spero siano notizie false, non lo fare”. Così su Facebook la deputata cinquestelle Marialuisa Faro dopo le rivelazioni di ieri dell’Adnkronos relative a un passo indietro, come capo politico, del leader del Movimento nonché ministro degli Esteri.

“Si apre un momento delicato per il M5S, dobbiamo proseguire uniti perché se divisi ci condanniamo all’irrilevanza” dice il ministro alle Pari opportunità Vincenzo Spadafora, entrando a Palazzo Chigi per prendere parte alla riunione con ministri e viceministri M5S convocata da Di Maio e in cui potrebbero arrivare le dimissioni da capo politico.