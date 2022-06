Luigi Riva nuovo presidente di Assoconsult

Luigi Riva è il nuovo presidente di Assoconsult, l’associazione confindustriale che rappresenta le imprese di Management Consulting italiane ed internazionali che operano nel nostro Paese. A ratificare la nomina di Riva è stata l’Assemblea di Assoconsult riunita oggi a Roma. 56 anni sposato e padre di due figli, Riva è nato a Lecco. Dopo la laurea in Ingegneria presso il Politecnico di Milano e un Master in Bocconi entra immediatamente nel mondo della consulenza. Nel 2000 fonda Strategic Management Partners di cui è Presidente. In vent’anni l’azienda ha intrapreso un percorso di crescita che l’ha portata ad essere oggi un riferimento nel settore, con una squadra di oltre 200 professionisti e cinque sedi in Italia (Milano, Genova, Napoli, Roma e Verona). Riva ha seguito negli anni numerosi progetti di riorganizzazione per le maggiori aziende nazionali. Attualmente segue con particolare attenzione l’area strategy. La sua esperienza in Assoconsult cominciata nel 2013 lo ha visto ricoprire diversi ruoli: da responsabile Area Nord e responsabile Progetto PMI con la presidenza Capè, fino al ruolo di Vicepresidente con la presidenza Morelli. Come Vicepresidente ha rappresentato le aziende italiane e ha curato l‘organizzazione e lo sviluppo associativo. Ha diretto il progetto per Confindustria relativo alla definizione del nuovo modello di gestione dei servizi e delle convenzioni nel sistema Confindustria e del ruolo di Confindustria Servizi, e ha partecipato attivamente ad importanti progetti, tra cui Innovazione, Sostenibilità e Advocacy e il progetto Networking.

I cinque Vicepresidenti scelti da Riva per la Governance di Assoconsult sono Alberto Antonietti (Accenture | Delega all’Innovazione), Pierluigi Brienza (Deloitte Consulting) delega ai Rapporti Istituzionali e al Pnrr, Felice Chierichetti (NTT Data), delega all’Organizzazione e ai Servizi agli associati; Gianluca Comin (Comin & Partners), delega alla Comunicazione e Advocacy della Consulenza; Valerie Schena Ehrenberger (Valtellina Lavoro), delega al Capitale Umano e Consulenza al Femminile”.