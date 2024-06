Luigi Traettino console onorario della Repubblica dell’India a Caserta

Luigi Traettino è stato nominato Console Onorario della Repubblica dell’India a Caserta per il distretto consolare che comprende Salerno, Napoli, Caserta, Avellino, Benevento, Basilicata e Puglia. Ad annunciarlo è l’ambasciata dell’India in Italia. Traettino, imprenditore, mette a disposizione la sua vasta esperienza e un forte impegno al fine di rafforzare e approfondire le relazioni bilaterali tra l’India e l’Italia. “Assumo con orgoglio ed entusiasmo questo nuovo incarico. – commenta il nuovo Console onorario – Sono profondamente onorato e consapevole della responsabilità di rappresentare e servire una collettività straordinariamente ampia e operosa, orgogliosa delle proprie radici e proiettata verso il futuro”. “L’India – continua Traettino – rappresenta una grande risorsa per l’imprenditoria della nostra terra: lo dimostrano gli importanti investimenti di gruppi indiani come Titagarh Rail Systems Limited e Amber, che hanno consentito il rilancio della Titagarh Firema Spa, che mi onoro di presiedere e che oggi vive un momento di massima ascesa”. “Lavorerò, dunque, con il massimo impegno per contribuire a rafforzare ulteriormente le relazioni e sostenere la determinazione a esplorare le opportunità di accordi reciprocamente vantaggiosi”, conclude.