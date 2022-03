Luigi Traettino nuovo presidente di Titagarh Firema

Luigi Traettino, imprenditore edile originario di Caserta e presidente di Confindustria Campania, è il nuovo presidente di Titagarh Firema, società attiva nel settore metalmeccanico e operante nella progettazione, costruzione e riparazione di materiale ferroviario. A partire dal 2015 è stata rilevata dalle società Titagarh Wagons e Adler Plastic, con la costituzione della società Titagarh Firema Adler (divenuta poi Titagarh Firema). L’azienda, nella sua storia, ha sviluppato progetti prestigiosi, con la produzione di treni utilizzati in Italia per le metropolitane di Milano e di Napoli, treni a due piani per FerrovieNord Milano e Trenitalia, oltre a treni ad alta velocità per Trenitalia. Il Consiglio di amministrazione di Titagarh Firema ha scelto anche il nuovo Ad, si tratta di Umesh Chowdhary, vicepresidente e managing director di Titagarh Wagons Ltd.