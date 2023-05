Luisa Fioretto nuova presidente del Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri

È Luisa Fioretto la nuova presidente del Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri (CIPOMO), la prima donna alla guida del Collegio, eletta con larga maggioranza a conclusione del XXVII Congresso nazionale che si è svolto a La Spezia dal 18 al 20 maggio.

La Presidente succede a Luigi Cavanna e rimarrà in carica due anni insieme al nuovo Consiglio Direttivo: “Considerando la complessità della patologia oncologica, epidemiologicamente rilevante con 3,7 milioni di persone sopravvissute al cancro che convivono con controlli e terapie per anni, il suo alto impatto psicosociale, a sua volta inserita in scenari post-pandemici e caratterizzati da crisi finanziarie pubbliche e private, invecchiamento della popolazione, Intelligenza Artificiale pervasiva, stillicidio di guerre e migrazioni, crisi climatiche ed altro, il mio impegno sarà quello di promuovere nella nostra comunità di Primari di oncologia una nuova capacità di analisi e di orientamento, una visione condivisa che ci permetta di avere chiari i vincoli e le possibilità rispetto alle sfide che possiamo affrontare e ai limiti di cui tenere conto” dichiara la neo presidente Fioretto che punta anche a “consolidare rapporti e sinergie con le altre società scientifiche che operano in oncologia, a co-operare con il mondo del volontariato e della società civile promuovendo un Main Stream Oncologico Nazionale. E infine, ad amalgamare sempre di più il Collegio in forma inclusiva e congiuntiva, superando eventuali aspetti di natura generazionale, di genere e geografica”.

Gli eletti del nuovo consiglio direttivo CIPOMO:

Presidente

Luisa Fioretto

Vice Presidente

Carlo Aschele

Segretario

Monica Giordano

Tesoriere

Rosa Rita Silva

Consiglieri:

Cinzia Ortega

Sandro Barni

Maria Giuseppina Sarobba

Paolo Tralongo

Silvana Leo

Past President

Luigi Cavanna

Presidente Emerito

Alberto Scanni

Breve profilo professionale Presidente Luisa Fioretto

Direttore del Dipartimento Oncologico dell’Azienda USL Toscana Centro (direzione di 23 Strutture Organizzative),

Membro del Tavolo di Coordinamento dell’Istituto per Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica Toscana (ISPRO) socio CIPOMO dal 2005.

Didatta in numerosi Corsi di Formazione e Master con particolare riferimento a temi organizzativi e di governo clinico in oncologia;

Attività di docenza di oncologia presso l’Università degli Studi di Firenze;

Ha ricoperto cariche e ruoli in Società Scientifiche, Commissioni e Gruppi cooperativi a livello regionale e nazionale;

Autore/coautore di numerose pubblicazioni con un progressivo interesse negli anni ai temi organizzativi e di governo clinico in oncologia di cui ha curato alcuni specifici testi;

Aree di interesse e di intervento: