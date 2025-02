Luisa Spagnoli: molto di più che una semplice imprenditrice

di Nico Dente Gattola

La rassegna Napoli città Mediterranea con la fondazione Guida alla cultura e Bianca Maria Sparano continua il suo interessante percorso sempre presso l’elegante cornice dell’hotel Oriente di Napoli.

Ultimo incontro in ordine cronologico mercoledì 12 febbraio la presentazione del libro di Paola Jacobbi “Luisa” che narra le vicende di Luisa Spagnoli donna che negli anni 20 e trenta del secolo scorso per quanto fece e soprattutto per la sua personalità dimostrò di essere ben più che una figura controcorrente o un semplice simbolo dell’emancipazione femminile.

Volume, questo, fortemente voluto dal pronipote Aldo che narra sotto forma romanzata la straordinaria vicenda umana e professionale di una donna semplicemente straordinaria e questa è stata la prima occasione (il giorno dopo replica allo spazio Guida).

L’evento, cui ha partecipato un pubblico davvero numeroso, ha visto la partecipazione unitamente all’autrice e al menzionato pronipote anche di Pina Amarelli ed è stato moderato, dopo l’apertura dell’insostituibile Biancamaria Sparano, dalla giornalista Anna Paola Merone firma del Corriere del Mezzogiorno.

Ma c’era davvero bisogno di una nuova biografia dopo tutto quello che già in passato è stato scritto e tenuto conto della fiction Rai uscita ormai qualche anno fa e che si può dire abbia fatto conoscere al grande pubblico e alle nuove generazioni la figura di Luisa Spagnoli?

Certo che sì; questo perché il libro, di cui non anticipiamo nulla per non rovinare la sorpresa ai lettori, sia pur in maniera romanzata ricostruisce la vicenda di questa donna in modo originale con documentazione unica anche grazie all’archivio della famiglia Spagnoli cui la Jacobbi ha avuto accesso.

Anche perché – rivela la scrittrice – pian piano da questo archivio è emerso un ritratto assolutamente originale ed inedito di una donna che si è sempre assunta le sue responsabilità e che con le sue sole forze ha saputo andare oltre le convenzioni dell’epoca che prevedevano per le donne un ruolo secondario e subalterno all’uomo.

Un progetto editoriale, sottolinea la Merone, estremamente interessante anche sotto l’aspetto sociale visto che il 10% dei proventi saranno devoluti all’associazione Wamba Ets che sostiene progetti in ambito assistenza sanitaria e sociale.

Una figura, quella di Luisa Spagnoli, assolutamente originale e versatile perché comincia a produrre cioccolatini quando in Italia e ancor di più a Perugia la produzione era praticamente inesistente e poi passa nel settore dell’abbigliamento.

Ciò che colpisce leggendo il libro è l’impegno che questa donna mette in ogni cosa che fa che la porta a raggiungere risultati niente affatto scontati, anzi: visto che ha sempre cominciato praticamente da zero .

Tuttavia, sottolinea la Jacobbi, non dobbiamo nemmeno sottovalutare il modo assolutamente originale per l’epoca (siamo tra gli anni 20 e 30 del novecento) con cui svolge la propria attività imprenditoriale: basti pensare che si dedica ancor prima di Adriano Olivetti al benessere aziendale avendo a cuore non solo le condizioni di lavoro ma ideando tutta una serie di iniziative per migliorare anche la vita dei lavoratori e delle lavoratrici.

Come se non bastasse, ricordiamo come per prima pensa a gite aziendali o a spazi dove le sue dipendenti potessero allattare i bambini, senza contare che un’altra grande intuizione di Luisa Spagnoli durante il primo conflitto bellico è quella di assumere donne visto che la gran parte degli uomini era impegnata al fronte.

Ancora: aggira il divieto di produrre dolciumi durante il conflitto bellico producendo cioccolata che non a caso assurge poi a bene di conforto per i soldati impegnati in guerra.

Insomma una donna che definire solo antesignana dell’emancipazione femminile è riduttivo anche se ebbe tanto coraggio, visto che lasciò il proprio marito per un compagno più giovane, cosa questa impensabile in quel tempo e che per paradosso la fa sembrare una donna dei nostri tempi, in cui situazioni del genere sono vissute per fortuna in modo naturale.

Una donna, è stato sottolineato nell’incontro, che ha avuto una vita difficile e fatto scelte difficili senza mai però perdere la bussola, riuscendo anche a fare oltre che scelte imprenditoriali anche scelte personali per la propria vita.

Ecco: forse questa è la vera lezione che la Spagnoli a 90 anni dalla precoce morte ci lascia, ovvero che è possibile coniugare impegno professionale e familiare a patto però di non sacrificare mai se stessi.

Interessante poi la riflessione compiuta dal nipote e condivisa da tutti sulla figura del marito Annibale in anni in cui la donna era purtroppo soggiogata alla figura maschile (basti pensare che vigeva ancora il cosiddetto delitto d’onore, vera barbarie) e che assume un comportamento anch’esso precursore al pari di quello della moglie.

Ebbene Annibale prende atto di questo cambiamento e con molta dignità si fa spontaneamente da parte dimostrando per certi versi una maturità che per non vediamo del tutto nemmeno ai giorni nostri se pensiamo ai tanti uomini che non accettano la fine di una storia d’amore.

Non è sbagliato quindi considerare anche la sua figura nella straordinaria vicenda umana e nella parabola di vita di Luisa Spagnoli, ancor di più di Giovanni Buitoni che pare si concesse durante la malattia della compagna anche qualche distrazione.

Insomma, al termine dell’incontro quanto mai partecipato con un pubblico attento è forte la convinzione che siamo davanti ad una donna unica nel suo genere e che è molto di più che una semplice imprenditrice con una parabola prima umana che imprenditoriale e che lascia un segno del suo passaggio non tanto per l’attività imprenditoriale (sia pur di successo) ma per le sue capacità umane.

Anche grazie a questo libro che merita una lettura non tanto per la vicenda della protagonista che si va ad intrecciare con altre storie nel libro quanto per aver dato luce ad aspetti non conosciuti di questa donna così eccezionale ponendo in risalto le sue scelte solo in apparenza controcorrente ma che invece sono indice di grande coraggio.

Questa è quindi la vera originalità del libro che ci fa capire come forse su Luisa Spagnoli non fosse stato raccontato ancora tutto e che ne valesse la pena di scriverci di nuovo qualcosa, fosse solo per trarre capire che non ci sono ostacoli alla determinazione umana.