LuisaViaRoma per Unicef, raccolti 5 milioni di euro a Capri per i bambini vulnerabili

Più di 5 milioni di euro raccolti a sostegno dell’Unicef per fornire assistenza e protezione ai bambini più vulnerabili del mondo nell’evento benefico organizzato da LuisaViaRoma di Firenze a Capri (Napoli), alla Certosa di San Giacomo, ieri sera. I fondi sono stati raccolti con un’asta e tra i lotti battuti ci sono stati l’auto da corsa Cooper Formula Junior del 1961 di Steve McQueen; opere di Andy Warhol, Alex Israel e Richard Orlinski; un taccuino con gli schizzi di Pablo Picasso e il pianoforte Yamaha con cui si è esibito John Legend durante l’evento. “Un anno fa, al Gala del 2020, eravamo nel bel mezzo della pandemia e il nostro obiettivo era proteggere tutti i bambini dagli effetti del Covid – dice Paolo Rozera, direttore generale Unicef Italia – Abbiamo alle spalle un anno di duro lavoro per mantenere quella promessa, un anno che ha visto l’Unicef più impegnato che mai nell’affrontare l’emergenza attraverso il progetto Covax, che mira a distribuire 2 miliardi di dosi di vaccini nei paesi a basso e medio reddito”. Si tratta della quarta edizione dell’evento benefico, che dopo cocktail e cena prosegue con un’asta dal vivo condotta da Harry Dalmeny della rinomata casa d’aste Sotheby’s. Vi partecipano celebrità internazionali, filantropi e ospiti di fama mondiale. Ieri, per la prima volta si sono esibiti insieme Katy Perry e John Legend, protagonisti di un duetto live sulle note di Moon River. Prima di loro sul palco è salita Madame, giovane rivelazione della musica italiana.