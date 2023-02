Luiss, Art for Education: la fumettista e graphic journalist Takoua Ben Mohamed espone le sue opere

La digital artist italo-tunisina Takoua Ben Mohamed ha presentato questa mattina, all’Università Luiss, a Roma, le opere create in esclusiva per la community dell’ateneo, all’interno del progetto Art for Education, ideato e curato da Laura Valente, in stretta collaborazione con l’Osservatorio Art-Ethic. Sono intervenuti per l’occasione il presidente Vincenzo Boccia e il direttore generale dell’ateneo, Giovanni Lo Storto. L’iniziativa si inserisce nel quadro di un progetto di museo diffuso nelle sedi Luiss, per dare forma all’arte, ospitando per un periodo compreso tra i 7 e i 15 giorni, artisti già affermati provenienti dal continente africano, scelti tra quelli che maggiormente indagano e raccontano i nuovi linguaggi e narrazioni del contemporaneo. Durante la permanenza nel campus universitario, gli artisti sono invitati a progettare e poi a realizzare opere ed installazioni site specific destinate agli spazi diffusi dell’ateneo, entrando a far parte della collezione Luisscon un duplice obiettivo.

Da una parte, finanziare borse di studio per giovani talenti che provengono dal Paese d’origine degli artisti coinvolti, grazie al ricavato derivante dalla vendita delle opere realizzate in loco.

Dall’altra, creare un laboratorio performativo segnato da scambi e connessioni, capace di elaborare nuovi approcci e modelli di produzione e comunicazione dell’arte, in relazione alle mappe territoriali e sociali contemporanee. L’iniziativa punta, infatti, a creare multiculturalità, scambio e dialogo attraverso le parole dell’arte, andando oltre il concetto di museo.