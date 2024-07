Luiss Business School, si è tenuto oggi il Networking Day MBA

Incontri studenti-aziende per incentivare capacità relazionali

Roma, 9 lug. (askanews) – Giornata speciale quest’oggi a Villa Blanc, sede della Luiss Business School, nella quale si è tenuta la nuova edizione del Networking Day MBA. Nel corso dell’evento si sono tenuti circa 200 colloqui tra gli studenti del corso di studi MBA Full Time, programma che permette di acquisire soprattutto competenze manageriali a 360°, e tante aziende multisettore con i rispettivi responsabili HR. Silvia Ticolpe, Head of Career Services di Luiss Business School, ha dichiarato: “Nel corsoi del Networking Day i nostri studenti del corso di studi MBA Full Time incontrano tante aziende multisettoriali. Questo evento è importante per avviare dei contatti con protagonisti nel mondo del lavoro, ma soprattutto per incentivare le capacità relazionali dei nostri studenti. Ci auguriamo è che da questi colloqui possano nascere anche delle opportunità di lavoro”. La giornata ha rappresentato l’occasione ideale per coltivare la capacità di networking, ovvero di creare relazioni con aziende importanti nel panorama lavorativo. Il Networking Day, inoltre, è per gli studenti un’opportunità per farsi notare da attori protagonisti nel mondo del lavoro e, di conseguenza, per mettere in mostra capacità e competenze.Maria Isabella Leone, Head of MBA Programs di Luiss Business School, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Nel contesto attuale le competenze tecniche sono importanti quanto le soft skills. Come sottolineato dal World Economic Forum, una delle competenze sempre più richieste è l’attinenza ad interpretare il contesto in maniera innovativa e portare questo tipo di visione in dote alle aziende. I programmi MBA hanno questo obiettivo: enfatizzare le competenza tecniche quanto quelle analitiche ed innovative”. Una giornata di relazioni ed opportunità: il Networking Day organizzato come ogni anno da Luiss Business School ha sottolineato, ancora una volta, quanto sia importante creare relazioni tra le aziende ed i percorsi accademici.