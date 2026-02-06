Luiss e Confindustria, a Napoli un ponte tra università e imprese

Rafforzare il dialogo tra formazione e sistema produttivo, mettendo allo stesso tavolo studenti, imprenditori e mondo associativo. È questo l’obiettivo dell’incontro “Luiss & Confindustria: nuove prospettive per imprenditori e studenti del territorio”, in programma lunedì 9 febbraio 2026 nella sede dell’Unione industriali Napoli, in piazza dei Martiri.

L’iniziativa, promossa da Luiss Università di Roma insieme a Sistemi formativi Confindustria, nasce per creare un collegamento concreto tra università e imprese, favorendo lo scambio di competenze e una lettura condivisa delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro.

Ad aprire i lavori, alle 14.30, saranno i saluti istituzionali di Giancarlo Fimiani, vicepresidente per la valorizzazione del capitale umano, innovazione, ricerca e sviluppo dell’Unione industriali Napoli, che sottolineerà il ruolo strategico della formazione per la competitività del tessuto produttivo territoriale.

Al centro dell’incontro l’intervento di Enzo Peruffo, prorettore per la didattica con delega alle lauree magistrali della Luiss, che guiderà una riflessione sui megatrend che stanno ridefinendo competenze, modelli organizzativi e leadership. Un’analisi pensata per aiutare studenti e imprese a orientarsi tra cambiamenti rapidi e scenari complessi.

Spazio anche alle esperienze professionali con le testimonianze di Chiara Attena, sales & marketing nel passenger department del Grimaldi group, e di Simona Esposito, segreteria di legazione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entrambe alumnae Luiss, che racconteranno il passaggio dall’università al mondo del lavoro.

Nel corso del pomeriggio sarà inoltre presentata l’offerta formativa della Luiss, seguita da una sessione di domande e risposte con il pubblico. La chiusura dei lavori è prevista per le 17.00.

Un appuntamento che punta a trasformare il confronto tra università e imprese in una collaborazione stabile, capace di incidere sul futuro professionale dei giovani e sulla crescita del territorio.