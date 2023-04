Luiss, i risultati del Forum Diplomatico

Si è svolto Il Forum Diplomatico Luiss 2023 lunedì 13 febbraio, dalle 16:00 alle 20:00, con una Lectio Magistralis del Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani. L’evento si è svolto presso The Dome – Campus Luiss in viale Romania 32 ed è stato trasmesso in streaming su Luiss Social TV. Giunto alla sua terza edizione, il Luiss Diplomatic Forum, l’evento annuale organizzato dalla Luiss in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, volto a offrire un confronto tra la rete di diplomatici, istituzioni e aziende italiane estere e italiane che operano a livello internazionale promuovere la cooperazione multilaterale su questioni chiave dell’agenda politica globale. L’edizione di quest’anno è dedicata alle relazioni tra Italia e Stati Uniti, con il titolo “Paving the Future of Transatlantic Relations”. L’obiettivo dell’iniziativa, fin dalla prima edizione, è anche quello di contribuire alla formazione di diplomatici globali, giovani aperti al dialogo e all’ascolto che lavoreranno per costruire connessioni e consolidare relazioni a livello globale. Dopo i saluti istituzionali di Andrea Prencipe, Rettore della Luiss, ha avuto luogo la Lectio Magistralis di Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal titolo “Diplomazia della crescita e futuro delle Relazioni Transatlantiche”.