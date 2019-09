Luiss-Ibl, Master in Scienze Bancarie: 120mila euro per 20 borse di studio

L’Università degli Studi Luiss Guido Carli in collaborazione con Ibl Banca, leader nel settore dei finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione, presentano la prima edizione del Master di II livello in Scienze Economiche e Bancarie Europee (Sebe) organizzato con la School of European Political Economy (Sep) dell’ateneo romano. Ibl Banca e la Fondazione Vincenzo e Lidia Giordano – intitolata alla memoria del fondatore e azionista di riferimento di Ibl Banca e a sua moglie Lidia – confermano l’impegno nella formazione delle giovani generazioni e stanziano 120 mila euro per 20 borse di studio a copertura totale della quota di partecipazione al Master. Il percorso di studio del Master, con l’intervento di accademici e professionisti, si articolerà in 400 ore di formazione in aula, integrate con lavori di laboratorio, sulle tematiche fondamentali che regolano i mercati monetari e finanziari europei, gli aspetti gestionali correnti e le operazioni straordinarie e il governo dei rischi degli intermediari bancari.