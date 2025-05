Luiss, oltre 160 aziende per il Career Day 2025

Il 7 e 8 maggio 2025 torna al Campus di Viale Romania la XXIX edizione del Luiss Career Day, l’evento annuale che connette studenti, neolaureati e allievi dei master con il mondo del lavoro. Con il titolo “Step into Your Future”, l’iniziativa si propone di rafforzare il legame tra formazione accademica e occupabilità, offrendo opportunità concrete in un contesto segnato da sfide economiche e geopolitiche epocali.

Oltre 160 aziende e studi legali parteciperanno all’evento, offrendo colloqui individuali e sessioni personalizzate di orientamento alle carriere. I settori rappresentati includono Consulenza, Corporate, Finance, Legal, Lobbying & Public Affairs. Tra le realtà presenti figurano multinazionali e grandi aziende italiane, pronte a dedicare due intere giornate ai giovani talenti della Luiss .​

Enzo Peruffo, Dean Graduate School dell’Università, sottolinea l’importanza dell’evento: “Il Career Day è il momento in cui si tocca con mano il legame forte tra il nostro Ateneo e il mondo del lavoro. È un grande evento collettivo, che riunisce 160 aziende contemporaneamente nel nostro Campus, ma anche una importante opportunità individuale per ciascun potenziale candidato. Da un lato, infatti, per un’impresa partecipare a questo appuntamento significa credere e investire nel capitale umano del futuro, riconoscendo il ruolo della Luiss come luogo formativo di eccellenza. Dall’altro, per i nostri studenti e neolaureati, rappresenta un’occasione di connessioni reali e dirette, che creano valore non soltanto nell’immediato, ma anche nel medio-lungo termine” .​

Per il secondo anno consecutivo, l’evento include l’iniziativa Social Mobility, con tutte le aziende e studi legali partecipanti che aderiscono al progetto volto a promuovere la mobilità sociale. Questa iniziativa mira a offrire opportunità a studenti meritevoli provenienti da contesti meno privilegiati, sottolineando l’impegno della Luiss verso l’inclusività e l’equità nell’accesso al mondo del lavoro .​

Il Luiss Career Day 2025 si conferma così un appuntamento imperdibile per chi desidera avviare o consolidare la propria carriera professionale, offrendo un ponte concreto tra il mondo accademico e quello lavorativo.