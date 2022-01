Il Capodanno è la più grande celebrazione dell’anno a Mosca e in tutta la Russia. Trascorrere l’ultimo dell’anno a Mosca significa prender parte a un’enorme festa e di immergersi nella vibrante città addobbata a festa come raccomanda l’Ambasciata russa in Italia di cui l’Ambasciatore Sergey Razov. Si possono ammirare le bellissime decorazioni per le strade, nella Piazza Rossa e si possono vedere le cattedrali decorate con migliaia di luci. Il Capodanno è il momento in cui la città di Mosca è coperta di neve, quasi a somigliare ad un paesaggio delle fiabe. Qual è quindi il modo migliore per dare il benvenuto al 2021 se non partecipare alla grande festa di Capodanno a Mosca? La notte di San Silvestro è quel periodo dell’anno in cui l’intera città di Mosca si illumina e diventa una grande festa. Ecco i motivi per raggiungerla. Dal 1 al 7 gennaio la città celebra il Natale ortodosso con feste di strada decorazioni, spettacoli, street food e tanto altro. Cuore dei festeggiamenti per il Capodanno a Mosca è la Piazza Rossa che vi attende con spettacoli e fuochi d’artificio. Mentre lo spettacolo pirotecnico principale si svolgerà, come al solito, lungo il fiume, i fuochi d’artificio possono essere visti in 17 parchi differenti e otto piazze della città..Prima di partire occorre ricordare la tradizione dello champagne: quando la campana suona il primo rintocco a mezzanotte, scrivete un desiderio su un pezzo di carta, bruciate la carta, lasciala cadere nel bicchiere di champagne e bevete. Ecco i migliori posti per inaugurare il nuovo anno a Mosca: la Piazza Rossa è il cuore di Mosca, da qui si può avere una splendida vista dei fuochi d’artificio sulla Cattedrale di San Basilio e il Cremlino. È come passare la notte di San Silvestro a Times Square, ma in un ambiente intriso di storia. La Piazza Rossa però è molto affollata, quindi è consigliabile di raggiungerla con largo anticipo..Gorky Park merita assolutamente una visita, qui potrete trovare una delle più grandi piste di pattinaggio in città. Ma non solo, nel parco ci saranno DJset e spettacoli di luci..Sokolniki, uno dei più grandi parchi di Mosca, è il posto perfetto per grandi e piccini. Il luogo è noto per la sua bellezza naturale e per la sua atmosfera rilassante. Sebbene il parco sia un po’ lontano dal centro della città, è il posto perfetto per chi cerca ambienti più rilassanti e poco turistici. Dalle 22:00 fino alle 2 del mattino ci saranno tre aree per concerti lungo Tverskaya Ulitsa. Il primo, all’incrocio tra Tverskaya Ulitsa e Manezh Square, il secondo, nei presso del Teatro Yermolova, e il terzo, a Kamergersky Pereulok..Il parco delle sculture di Muzeon, ospita le statue degli ex leader sovietici. In occasione della notte di San Silvestro avrà installazioni di luce e specchi, una zona lounge riscaldata e un ice bar. Qui si terranno djset e concerti. Un altro posto ameno romantico e tranquillo si trova a pochi passi dalla Cechovskaya. Il giardino ha un teatro dove ogni tanto si tengono spettacoli di musica dal vivo. In questo parco troverete una pista di pattinaggio a forma di cuore e concerti di musica dal vivo. Patriarshy Bridge: dal ponte famoso si può godere di una vista perfetta sui fuochi d’artificio e sulla colossale Cattedrale di Cristo Salvatore di Mosca. Tutta l’area è piena di bar . Al BlackBerry Cafe il Capodanno si festeggia con un ballo in maschera con premi e regali. Al Parco Vorontsovsky ad attendervi per salutare il 2019, ci sarà musica, spettacoli teatrali e uno spettacolo pirotecnico. Il parco è abbastanza lontano dal centro di Mosca.