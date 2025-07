di Claudio Pisapia

Aree interne, altre destinazioni, nuove destinazioni, destinazioni pilota, finalmente abbiamo raggiunto l’obiettivo di dare centralità a quanto da noi proposto come modello Culturitalia CooltourItaly è divertente girare l’italia. Partendo dal capitale reputazionale dei siti UNESCO si può delocalizzare, destagionalizzare e orientare turismo verso aree e zone che hanno identità potenzialità e forza attrattiva tanto da poter essere competitive e porre in evidenza nuove opportunità di accoglienza turistica organizzata. Il sistema turistico di Destinazione resta la base per imporre nuove mete come destinazioni pilota con il coinvolgimento dei comuni degli imprenditori delle associazioni culturali creative, sociali dei famosi stakeholder ma soprattutto della comunità locale finora esclusa e mai considerata nel contesto normativo vigente prima dell’articolo 31 legge made in italy 206 2023.

Il manager di Destinazione resta il collante della nuova proposta di Destinazione e insieme all’agente di Comunità che facilità i rapporti e le relazioni tra la gente, la comunità dei territori che compongono l’offerta della nuova destinazione vanno a determinare la capacità di valorizzazione della Destinazione posizionando la stessa sul mercato affinché si possa creare appeal rispetto alle esigenze del prodotto realizzato.

Solo così mettendo al centro la Destinazione si riesce a coniugare il concetto di “umanesimo del turismo” che pone al centro l’individuo e le sue esperienze valorizzando l’incontro con le altre culture,la scoperta di sé e la crescita personale.

In controtendenza e contrapposizione al turismo di massa, che spesso enfatizza l’aspetto quantitativo e la mera fruizione dei luoghi.

Questo approccio in altre parole cerca di andare oltre la semplice visita turisticacercando una esperienza più profonda e significativa.

In definitiva l’umamanesimo nel turismo è un invito a viaggiare in modo più consapevole e responsabile riconoscendo il rapporto e il legame tra turismo ambiente territori e comunità locale. Il.modello Culturitalia propone un turismo sostenibile che rispetta le culture le identità che impara a conoscere e determinare parallelamente una crescita delle aree interne nuove destinazioni e del turista stesso nel rispetto dell’ambiente del territorio del patrimonio della comunità di riferimento.