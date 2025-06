“Lumen”, con Antonella Maddalena un viaggio nella fisicità dei sentimenti

di Nico Dente Gattola

Martedì 17 giugno ha avuto luogo l’ultimo incontro della rassegna “Napoli città Mediterranea” organizzata dalla Fondazione Guida alla cultura e da Biancamaria Sparano encomiabili “dispensatori” di cultura nella realtà Napoletana.

Ancora una volta la rassegna si segnala per originalità e vitalità spaziando sempre in nuovi ambiti e forse questa è la sua peculiarità.

Protagonista dell’evento di chiusura della stagione Antonella Maddalena, penna barese davvero degna di menzione, la quale ha presentato il suo ultimo romanzo “Lumen” sempre nella cornice dell’Hotel Mediterraneo.

Evento che rappresenta un ponte ideale tra Napoli e Bari, ovvero tra le due principali città del sud continentale: troppe volte ci lamentiamo che non facciamo rete tra di noi e quando questo invece accade bisogna giustamente sottolinearlo, ancora di più nella circostanza specifica perché la connessione è data dalla cultura.

Una presentazione che aperta dai consueti saluti di Biancamaria Sparano ha visto l’autrice dialogare per più di un’ora con la giornalista Santa di Salvo in una conversazione mai banale ma al contrario stimolante per i partecipanti.

Certo i presupposti c’erano tutti perché la Maddalena oltre ad essere una scrittrice davvero interessante è anche docente di consulenza filosofica e tecniche teatrali oltre ad essere autrice teatrale e cinematografica: insomma una personalità poliedrica che per lo meno a giudicare da questa presentazione trasferisce parte del suo vissuto professionale ed umano nella scrittura.

Libro interessante, scritto in modo scorrevole ed accattivante che si fa leggere e che conquista il lettore pagina dopo pagina con la sua protagonista Lumen – da cui il titolo del libro – la quale vive a Milano ed una sera incontra un uomo.

Da qui ha origine la narrazione che di sicuro vi avvolgerà a giudicare da questa presentazione.

L’autrice giustamente non svela molto altro del libro perché una presentazione deve incuriosire una persona o meglio un potenziale o una potenziale lettrice; in altre parole deve diventare lo strumento che avvicina al libro.

Obiettivo raggiunto in questo caso? Senz’altro e non è piaggeria perché una presentazione non deve assurgere ad evento di promozione (per lo meno a livello principale) ma deve invitare ad approfondire come dire la conoscenza con il libro e questo lo ripetiamo e un obiettivo raggiunto da “Lumen”.

Certo le vendite sono importanti ci mancherebbe ma è in primo luogo l’obiettivo deve essere quello di veicolare la qualità del volume che si presenta, riuscire nel caso specifico da parte dell’autrice a trasmettere il proprio messaggio ai lettori.

Operazione che a giudicare dalla presentazione napoletana Antonella Maddalena è senza dubbio riuscita perché la scrittrice è stata capace di far comprendere ai lettori presenti il proprio pensiero.

Difatti al termine della presentazione possiamo dire che si tratta di un romanzo che sicuramente va approfondito senza preclusioni aprendosi alla lettura senza preconcetti, anticipiamo solo che si tratta di una storia che mette in risalto i sentimenti meglio la loro fisicità ma senza mai scendere in volgarità al contrario ponendo l’accento sul fatto che in un certo senso si tratta di due facce della stessa medaglia.

Un percorso sensuale nella vita della protagonista che non scende mai nel volgare e che dimostra come si possa scrivere di passione o ancora di eros senza trascendere nella volgarità e non era affatto scontato.

Tutto questo i partecipanti all’incontro hanno potuto toccarlo con mano, approfittando dell’autrice che ha recitato alcuni brani del suo libro in modo assolutamente professionale come non sempre capita con toni coinvolgenti e accattivanti, che dimostrano una verve teatrale ed una prosa assolutamente piacevole da parte dell’interprete.

E non era affatto facile perché un brano di un libro letto nel modo sbagliato ha l’effetto contrario a quello che si vorrebbe raggiungere; anzi si può dire che in un certo senso allontani i lettori, circostanza che in questo caso non ha avuto luogo, perché le pagine lette hanno avuto il merito di coinvolgere ancora di più i presenti.

Infatti di solito il declamare passi di un libro ha come dire un effetto soporifero o di disattenzione verso la platea (non si offenda nessuno) perché un conto è leggere delle pagine di un libro e ben altro è recitarle, qualità non comune ma che – va riconosciuto – di sicuro Antonella Maddalena possiede.

Nella circostanza l’essere anche sceneggiatrice ha giocato a favore di Antonella Maddalena che dimostra una capacità non comune nel riuscire ad avvalersi al meglio delle sue professionalità e questo chi ha partecipato all’incontro l’ha notato.

Un libro infatti vive anche del classico passa parola e quindi anche della presentazione che non è – si badi – uno sterile invito ad acquistarlo ma piuttosto una testimonianza della sua vitalità e della sua capacità di trasmettere emozioni che sono forse il vero “passaporto” verso altri lettori e lettrici.

Del resto intuiamo che è un libro che parla anche di emozioni e che sicuramente lascerà una traccia in chi lo leggerà ed è questa la sua migliore forma di pubblicità.

Complice anche il clima instaurato tra il pubblico e l’autrice che non si è sottratta alle domande ammettendo tra l’altro che certo un qualcosa di biografico c’è nel senso il libro contiene alcune sue sensazioni anche se la storia è chiaramente frutto della creatività della sua penna.

Ma cosa resta di un pomeriggio come questo? Tanto, in primo luogo la curiosità verso un libro da leggere con interesse e che di sicuro manterrà le aspettative che la presentazione ha saputo generare.

I libri hanno una prospettiva quando hanno una propria anima, cosa che a giudicare da un piacevole pomeriggio di giugno “Lumen” dimostra di avere.

Insomma, un peccato che la stagione estiva mandi in ferie una rassegna così unica ed originale ma di sicuro alla ripresa si confermerà un punto di riferimento per gli amanti dei libri e per coloro che amano la cultura nella nostra città.