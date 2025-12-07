“Lunapartenope”, dal nascondino alla mosca cieca: i giochi tradizionali incontrano i bimbi digitali

Nascondino e mosca cieca, acchiapparella e tiro alla fune, ma anche il pallone e le giostre: i giochi della tradizione incontrano i bimbi digitali in piazza a Napoli grazie a ‘Lunapartenope’, l’iniziativa di Ansev (Associazione nazionale spettacoli viaggianti), che sarà ospitata domani 8 dicembre a partire dalle 11 alla giostra storica di piazza Gian Battista Vico a Napoli per poi proseguire nelle prossime settimane nei nei vari parchi giochi cittadini che hanno aderito. Sostenuto dalla Regione Campania e patrocinato dal Comune di Napoli, il progetto nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini, i giovani e le famiglie a non dimenticare la forza dei aggregazione del gioco nelle forme tradizionali. I piccoli ospiti saranno accolti da maghi e animatori, che racconteranno delle storie a tema, coinvolgendoli nei giochi dell’antica tradizione popolare napoletana, grazie all’impegno di cooperative, case famiglie e orfanotrofi.

“Porteremo a Napoli l’incontro dei giochi tradizionali con i nativi digitali – spiega il presidente dell’Ansev Campania e Calabria – L’obiettivo è quello di trasmettere la forza di aggregazione di questo tipo di gioghi, molto diversa rispetto ad un moderno post digitale”. “Non c’è nessun intento di demonizzare la tecnologia – aggiunge – ma la volontà di sensibilizzare i giovani ad un uso razionale e consapevole di essa”.