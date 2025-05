Lunedì la festa per lo scudetto: sfilata dei campioni su 2 bus scoperti a via Caracciolo e 4 maxischermi

Il Comune di Napoli e la Società Sportiva Calcio Napoli collaborano all’organizzazione dei festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto. La decisione è oggetto di una delibera di Giunta che prevede la realizzazione di una sfilata celebrativa sul lungomare Caracciolo, con 2 bus scoperti a bordo dei quali viaggerà la squadra. L’evento è previsto per lunedì 26 maggio – a partire dalle ore 15 – nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con via Sannazzaro e piazza Vittoria. A tal fine l’amministrazione comunale ha stanziato un importo di circa 500mila euro, che prevede anche l’allestimento di diversi maxischermi in città. A tutela dell’incolumità pubblica si prevede la delimitazione dell’intero percorso dei bus (circa 2,5 km) mediante l’utilizzo di transenne anti-ribaltamento. L’intera area dell’evento sarà, inoltre, perimetrata e contingentata con accessi presidiati, e delimitata a nord da Via Giordano Bruno e Via Riviera di Chiaia, a ovest da Piazza Sannazzaro, a est da Piazza della Vittoria. All’interno saranno garantiti controlli ai varchi, misure di sicurezza, assistenza al pubblico e presidio sanitario. Per una maggiore sicurezza, l’accesso all’area della sfilata sarà consentito attraverso 4 varchi di ingresso: in viale Gramsci (lato Piazza Sannazzaro); piazza della Repubblica; Villa Comunale; piazza della Vittoria. Quattro maxischermi saranno allestiti nelle aree circostanti il lungomare Caracciolo – a largo Sermoneta, piazza Sannazaro, piazza S. Pasquale e via Partenope (all’altezza dell’ex Università) – per consentire, anche a coloro che non riescono ad accedere, di assistere alla sfilata.

È stato infine disposto – dalle ore 9 e fino a cessate esigenze di lunedì 26 maggio, nell’area del lungomare compresa tra via Acton (altezza galleria Vittoria – zona Est) ed il quartiere Fuorigrotta (altezza galleria Laziale e galleria Quattro Giornate – zona Ovest) – il divieto di vendita e consumo di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, presso tutti gli esercizi commerciali cittadini ed è istituito il divieto di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici, e in genere artifizi contenenti miscele detonanti ed esplodenti.