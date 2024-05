Lungo applauso per Mattarella al 36esimo Congresso dell’Anm a Palermo

Standing ovation al Teatro Massimo, presenti La Russa e Mulè

Roma, 10 mag. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto al Teatro Massimo di Palermo al 36esimo congresso dell’Associazione Nazionale Magistrati che ha come titolo “Magistratura e legge tra imparzialità e interpretazione”.Presenti tra gli altri, in platea, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. Un lungo e sentito applauso e una standing ovation ha salutato il capo dello Stato al suo arrivo. Poi si è tenuto un minuto di silenzio per le vittime della strage di Casteldaccia.