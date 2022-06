Lungo le vie del Corallo, in un catalogo i tesori della collezione Antonino De Simone

“Lungo le vie del corallo” è il titolo del catalogo scientifico in cui è raccolta la collezione museale “Antonino De Simone” che sarà presentato martedì 28 giugno nel cortile della sede storica di Torre del Greco al cospetto di addetti ai lavori, appassionati, amici e clienti. Pubblicato in occasione del 190° anniversario della nascita della nota impresa torrese del corallo, propone attraverso testi e illustrazioni delle opere un excursus storico e antropologico delle manifatture del corallo, dai monili agli oggetti di uso quotidiano, alle opere artistiche dal XVI al XX secolo. Una produzione molto ricca che segue un viaggio, appunto “lungo le vie del corallo”, che dalle sponde del Mediterraneo e Torre del Greco in prima linea raggiunge l’Oriente e arriva fino alle coste americane raccontando di avventure, storie, genti. Una collezione straordinaria frutto dell’amore per il corallo e per la cultura di Antonino De Simone, mecenate ed imprenditore del corallo.

Ai saluti di benvenuto di Gioia De Simone seguiranno gli interventi del giornalista e scrittore Ermanno Corsi, legato da un profondo affetto ad Antonino De Simone e di Cristina Del Mare, curatrice del volume, etnologa e studiosa di arti applicate. Modera il giornalista Enzo Agliardi.

A seguire, la voce dell’attrice Nicoletta D’Addio e la suggestiva chitarra dal vivo di Antonio Onorato, accompagneranno gli ospiti in questo straordinario viaggio, lungo le vie del corallo.

1 di 4