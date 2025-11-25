L’Unione industriali di Napoli fa gli auguri a Fico: Ora realizzi il programma illustrato a Palazzo Partanna

”I migliori auguri a Roberto Fico per il suo nuovo prestigioso incarico alla Presidenza della Regione Campania. L’auspicio è che ponga in essere il programma le cui linee ha tracciato nel nostro recente incontro a Palazzo Partanna”. Lo afferma il presidente di Unione Industriali Napoli, Costanzo Jannotti Pecci, che sottolinea: ”Crediamo fondamentale, in particolare, che il nuovo Presidente mantenga il suo impegno a un confronto periodico e sostanziale con le forze sociali e produttive. Siamo convinti, in un’ottica di partenariato, che questo sia il metodo per favorire la crescita del nostro territorio. Auspichiamo anche un dialogo costruttivo tra la Regione, il Governo e gli enti locali e siamo stati lieti, anche sotto questo profilo, di avere riscontrato una convinta disponibilità da parte del Presidente Fico, cui rinnoviamo il nostro impegno per una collaborazione puntuale, nel rispetto dei ruoli, sulle tematiche di interesse imprenditoriale”.