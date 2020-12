L’Unione industriali di Napoli lancia la Maratona della solidarietà per sostenere la Mensa del Carmine

L’Unione Industriali Napoli promuove la “Maratona della Solidarietà” per sostenere la Mensa del Carmine, centro di accoglienza con sede nella storica Basilica Santuario nel cuore di Napoli.

In una lettera alle imprese associate la vice presidente alla Responsabilità sociale, Anna Del Sorbo, ha invitato ad aiutare “chi da più di trent’anni, con grande impegno e generosità, sta adoperandosi per soccorrere, innanzitutto con un pasto caldo ma non solo, tanti cittadini napoletani, clochard, migranti e altri soggetti deboli”.

Da Natale fino al 31 gennaio si potranno donare prodotti di prima necessità: alimentari, abbigliamento, dispositivi di sicurezza, medicinali, ecc.



Primo passo verso la creazione di un Hub Solidale

“L’Unione vuole dare anche attraverso questa azione” spiega Del Sorbo, “un senso concreto al suo impegno per una Responsabilità sociale che si traduca in ultima analisi in una società più inclusiva, accogliente, che cerchi con spirito solidale di non abbandonare nessuno. Si tratta del primo esempio di un progetto più ampio di Hub Solidale, che l’Unione Industriali Napoli proseguirà con altre iniziative nel prossimo futuro”.

Chiunque intenda aderire alla “Maratona” per la Mensa del Carmine o chiedere ulteriori informazioni può farlo scrivendo a solidale@unindustria.na.it.

L’hub che provvederà a raccogliere i beni da consegnare alla Mensa del Carmine è: Temi Spa Corriere GLS, Via Nuova delle Brecce 40 – 80146 Napoli. Il materiale potrà essere consegnato tutti i giorni feriali, compresi i prefestivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.