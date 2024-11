L’Università di Palermo conferisce laurea honoris causa a Steven Feld

PALERMO (ITALPRESS) – “La linea dell’ateneo è sempre di premiare chi ha contribuito all’avanzamento delle conoscenze. Qua siamo in un campo molto particolare, perché parliamo di una via di mezzo tra antropologia e musicologia: Feld è un esperto di entrambi i settori, al punto da creare una branca intermedia che coinvolge ambiti culturali molto differenti”. Così il rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri, in occasione della cerimonia di conferimento della laurea Magistrale honoris causa in Musicologia e Scienze dello Spettacolo a Steven Feld, a Palazzo Steri.

