L’università Federico II presenta la prima edizione del contest fotografico

Un contest fotografico sulla Federico II riservato a tutta la comunità federiciana. Il premio, alla sua prima edizione, è ideato e finanziato dal “CUG – Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. In palio 1.000 euro. Il tema della gara è “Università è con-di-visione” e possono parteciparvi gratuitamente, con foto a colori o in bianco e nero, originali e inedite, in formato digitale o analogico digitalizzato, tutti coloro che appartengano alla comunità universitaria federiciana in qualità di studenti, docenti, e personale tecnico – amministrativo. Il CUG, infatti, tra i suoi obiettivi promuove la cultura dell’uguaglianza e delle pari opportunità e contrasta i fenomeni di discriminazione favorendo la piena integrazione nella Comunità universitaria. Le fotografie inviate saranno valutate da apposita Giuria in base all’originalità dei contenuti e alla creatività, alla pertinenza e all’efficacia comunicativa, alla capacità di interpretazione del tema e alla qualità espressiva tecnica e artistica. Il bando è on line sul sito del CUG www.cug.unina.it. Per partecipare al concorso è necessario scaricare l’apposito modulo disponibile on line, inviare il modulo di iscrizione al contest, debitamente compilato, firmato e scannerizzato e la foto, eventualmente mediante wetransfer, all’indirizzo premiocugfedericosecondo@gmail.com. Foto e modulo di partecipazione devono essere inviati entro le ore 24.00 dell’8 maggio 2018. Il “Premio Comitato Unico di Garanzia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II-2018” sarà conferito al vincitore dal Rettore dell’Ateneo nel corso di una cerimonia che si svolgerà durante le celebrazioni per il 794° anniversario della fondazione della Federico II, previste per il prossimo giugno.