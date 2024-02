L’Università L’Orientale lancia il canale WhatsApp: è uno dei primi atenei italiani

L’Universita’ degli studi di Napoli “L’Orientale” lancia, tra i primi Atenei italiani, il suo nuovo canale di comunicazione su WhatsApp dove saranno pubblicate iniziative aperte a tutti, non solo agli studenti, e ogni importante novita’ sulle attivita’ accademiche. Gli iscritti possono reagire agli aggiornamenti utilizzando le classiche reazioni/emoji. Il numero di telefono degli iscritti non e’ visibile al proprietario del canale, garantendo anonimato e privacy. “Dopo l’app My UniOr, la nostra applicazione che permette a ogni studente di gestire in maniera piu’ veloce e intuitiva la propria carriera universitaria, dalla prenotazione degli esami ai pagamenti, il canale whatsapp e’ un ulteriore passo in avanti verso una modernizzazione dei canali di comunicazione dell’Ateneo. L’Orientale e’ tra i primi a investire su una applicazione gratuita che permette di segnalare eventi e incontri con facilita’ e senza invadenza”, ha detto il rettore de L’Orientale Roberto Tottoli.