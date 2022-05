L’Unversità Federico II festeggia 798 anni: si presenta il programma degli eventi

L’Università Federico II di Napoli festeggia 798 anni con piccoli e grandi eventi aperti a tutta la cittadinanza. L’edizione 2022 di “Buon compleanno Federico II” verrà presentata domani, lunedì 30 maggio, alle 12, in rettorato, nella sala del Consiglio di amministrazione. Il rettore Matteo Lorito e la prorettrice Rita Mastrullo presenteranno il programma che corona le attività del progetto d’Ateneo F2 Cultura, che propone la cultura declinata nelle sue forme più nobili, poesia, letteratura, musica e arte, si affianca alla scienza e talvolta vi si intreccia. Tutte le attività culturali sono destinate alla comunità federiciana, alla città, a tutta l’area metropolitana, alla scuola. Nel corso della presentazione interverranno studenti ed ex studenti federiciani per raccontare le loro storie e il loro esclusivo rapporto con l’Università laica più antica d’Europa.